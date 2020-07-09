Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 9 июля 2020 увеличилось на 63

9 Июль 2020 2020-07-09T10:57:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки подтвердилось ещё 63 диагноза в десяти муниципалитетах региона. Возраст пациентов от восьми месяцев до 78 лет.

- За последние сутки в Краснодаре увеличилось количество заболевших почти в два раза, здесь заболели 33 человека, 15 зараженных выявлено в Сочи. В Кавказском районе зафиксировано шесть случаев. Коронавирусная инфекция подтвердилась у двух человек в Тихорецком районе, столько же в Белореченском. По одному заболевшему выявили в Горячем Ключе, Кущевском, Славянском, Усть-Лабинском и Крымском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе отметили, что среди заболевших шестеро детей – столько же было и накануне.

Количество пациентов в тяжелом состоянии увеличилось на три человека. В настоящее время 15 человек находятся на искусственной вентиляции легких, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

ИСТОЧНИК KP.RU