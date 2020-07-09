2020-07-09T12:03:03+03:00
Происшествия

В Адыгее осудят главного эксперта Гостехнадхора за превышение полномочий

Ей светит до 4 лет тюрьмы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИНФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Майкопе перед судом предстанет главный эксперт Гостехнадхора. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как стал известно, в ведомстве женщина работает вот уже 13 лет. Само же преступление, по версии следствия, она совершила в августа 2017-го. Обвиняемая должна была зарегистрировать самоходную машину на полуприцеп.

- Она знала, что в соответствии с административным регламентом, госуслуга предоставляется только при наличии полного пакета документов, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Адыгее.

Когда же 58-летний местный житель принес ей конверт с бланками, там не было самых главный документов - паспорт самоходной машины и свидетельство о регистрации транспортного средства с отметкой о снятии с учета. Несмотря на это, обвиняемая дала мужчине «добро», что позволило ему распоряжаться транспортом по своему усмотрению.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК МВД России по Республике Адыгея, - уточняют следователи.

Сейчас материалы направили в суд. Женщине светит до 4 лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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