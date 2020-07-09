В Краснодаре отремонтировали улицу Переходную

9 Июль 2020 2020-07-09T12:18:29+03:00

Дорогу привели в порядок на всем протяжении

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В кубанской столице капитально отремонтировали улицу Переходную. Здесь поменяли асфальт, уложили новые тротуары, заменили люки, нанесли дорожную разметку и установили знаки, также разместили новую остановку.

- Рабочие отремонтировали 670 метров улицы Переходной – от Вишняковой до улицы Дмитриевская Дамба, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В мэрии отметили, что это одна из частей ремонта целой сети улиц в этой части города. Самой проблемной считалась улица Новороссийская, по которой было даже поручение президента страны.

Напомним, что ранее отремонтировали дороги, примыкающие к улице Переходной. Это улица Суворова, Железнодорожная, Карасунская Набережная, Дмитриевская Дамба, Вишняковой. Сейчас в этом районе ремонтируют улицу Гоголя, а в 2021 году планируют привести в порядок дорогу по Карасунской.

ИСТОЧНИК KP.RU