Президент России поздравил музей истории города-курорта Сочи с вековым юбилеем

9 Июль 2020 2020-07-09T12:26:54+03:00

Владимир Путин направил телеграмму, в которой отметил значимость одного из крупнейших культурных и просветительских центров Краснодарского края

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин направил телеграмму, в которой отметил значимость одного из крупнейших культурных и просветительских центров Краснодарского края

Президент России Владимир Путин направил сочинцам поздравительную телеграмму в четь столетнего юбилея музея истории города-курорта Сочи.

- Сегодня музей по праву считается одним из крупнейших культурных, просветительских центров Краснодарского края, - говорится в поздравлении. - Отрадно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, ставите перед собой большие, амбициозные цели, вносите значимый вклад в популяризацию нашего богатого исторического, художественного, духовного достояния.

В телеграмме отмечается, что старейший сочинский музей славится своей обширной экспозицией. Она посвящена всем значимым событиям в истории курорта. Отдельный зал посвящен природным и климатическим особенностям региона.

ИСТОЧНИК KP.RU