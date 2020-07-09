Президент России поздравил музей истории города-курорта Сочи с вековым юбилеем
Владимир Путин направил телеграмму, в которой отметил значимость одного из крупнейших культурных и просветительских центров Краснодарского края
Президент России Владимир Путин направил сочинцам поздравительную телеграмму в четь столетнего юбилея музея истории города-курорта Сочи.
- Сегодня музей по праву считается одним из крупнейших культурных, просветительских центров Краснодарского края, - говорится в поздравлении. - Отрадно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, ставите перед собой большие, амбициозные цели, вносите значимый вклад в популяризацию нашего богатого исторического, художественного, духовного достояния.
В телеграмме отмечается, что старейший сочинский музей славится своей обширной экспозицией. Она посвящена всем значимым событиям в истории курорта. Отдельный зал посвящен природным и климатическим особенностям региона.
ИСТОЧНИК KP.RU