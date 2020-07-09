Адыгея возобновила автобусное сообщение с Краснодарским краем

9 Июль 2020 2020-07-09T13:30:30+03:00

Водители обязаны будут работать в масках и перчатках

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Адыгея возобновляет автобусное сообщение с Краснодарским краем и другими регионами. Соответствующий приказ был подписан в среду и уже вступил в силу.

В республике открыты межмуниципальные, смежные межрегиональные и межрегиональные маршруты регулярных перевозок. Конечно, в первую очередь это касается рейсов, связывающие Адыгею и Кубань.

Все перевозчики и автовокзалы республики обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора, масочно-перчаточный режим и следить за выполнением социальной дистанции в транспорте. Особое внимание уделят дезинфекции салонов автобусов и предрейсовым осмотрам водителей.

Однако первое время прямых рейсов из Адыгеи в республики СКФО будут все еще закрыты. Это связано со сложной эпидобстановкой.

Напомним, что с 7 июля в Адыгее возобновилась работа предприятий туристической отрасли, в том числе гостиниц и экскурсионных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU