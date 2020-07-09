2020-07-09T13:41:11+03:00
Происшествия

В Краснодаре командира части оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за взятку

Во время следствия свою вину он отрицал
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Анастасия ОСИПОВА.Фото: Анастасия ОСИПОВА.
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В Краснодаре бывший командир войсковой части, полковник Арам А. услышал приговор. Его признали виновным в даче взятки должностному лицу через посредника.

Все произошло еще в сентябре 2019 года. Тогда офицер решил получить возможность бесконтрольно расходовать ГСМ воинской части. Для этого он планировал подкупить правоохранителя, который как раз выявляет и пресекает все нарушения по этой части.

Чтобы не подставлять себя, полковник нашел посредника - капитана Игната П.

- Именно он сообщил сотруднику правоохранительных органов о предложении, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» следователь по особо важным делам Военного следственного управления СК РФ по ЮВО Диана Еловская.

Страж порядка доложил о произошедшем своему руководству.

- После того как 4 октября 2019 года Игнат П. передал сотруднику 300 тысяч рублей, ранее полученные от полковника, посредника задержали, - добавляет Диана Еловская. - Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.

А вот полковник свою причастность к преступлению сначала отрицал, но во время судебных заседаний все-таки признал вину, но отказался от дачи показаний.

В итоге его оштрафовали на 1,5 миллиона рублей. Суд также лишил бывшего командира права занимать должности государственной службы на 5 лет.

А посреднику назначили штраф в размере миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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