Пограничники на Кубани задержали троих браконьеров с 600 особями пойманной рыбы

9 Июль 2020 2020-07-09T13:48:25+03:00

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Пограничниками ФСБ России по Краснодарскому краю в Приморско – Ахтарском районе Кубани с поличным пойманы трое рыболовов — браконьеров, которые решили поживиться, используя запрещенные законом орудия массового вылова ценной рыбы.

В частности, браконьеры использовали так называемые «пауки» - нехитрое приспособление, состоящее из сети, в которую помещается приманка и направляющих, используемых для стягивания сети с уловом.

Таким способом местные жители добыли рыбу в по-настоящему промышленных количествах.

- Данные граждане в акватории Центрального канала Восточно-Ахтарского нерестового хозяйства с использованием запрещенного орудия лова «паук» выловили более 600 особей пиленгаса и тарани, тем самым нанесли ущерб водным биологическим ресурса в особо крупном размере. Ущерб составил свыше 800 000 рублей,- говорится в сообщении пресс-службы ПУ ФСБ по региону.

В отношении троих рыбаков возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Это статья предусматривает в качестве наказания за незаконную добычу водных биоресурсов тюремный срок до 2 лет и крупные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU