2020-07-09T14:01:41+03:00
Общество

На Кубани женщина зарезала собутыльника в ответ на удар по лицу

Перед этим она отказалась идти в магазин за спиртным
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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На Кубани женщина зарезала собутыльника. Фото СК РФНа Кубани женщина зарезала собутыльника. Фото СК РФ
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В ночь на 5 июля 2020 года 32-летний мужчина со своей знакомой выпивали в доме у общего друга на улице Свердлова в Новокубанске.

Потом хозяин дома ушел спать, а между гостями начался нешуточный конфликт из-за того, что женщина не захотела отправиться за новой порцией спиртного для своего собутыльника.

В ответ на отказ мужчина ударил свою знакомую по лицу.

30-летняя женщина не вынесла такого обращения и ударила его ножом в грудь. Затем она сообщела о происшествии соседям, которые вызвали бригаду скорой помощи, но прибывшие врачи уже смогли лишь констатировать смерть мужчины от ножевого ранения.

— Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в убийстве своего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ). Обвиняемая помещена под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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