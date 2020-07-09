2020-07-09T14:14:44+03:00
Общество

Житель Кропоткина отправился на шоппинг с найденной чужой банковской карточкой

За чужой счет он накупил товаров на 20 тысяч в полутора десятках магазинов
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Кропоткине мужчина попался во время использования чужой банковской карты. Фото ГУ МВД краяВ Кропоткине мужчина попался во время использования чужой банковской карты. Фото ГУ МВД края
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51-летний житель Кропоткина нашел около магазина банковскую карту и решил с ее помощью существенно сэкономить собственные деньги на покупках.

Этот процесс так увлек его, что за две недели он посетил с чужой карточкой целых 14 магазинов города. Сумма нанесенного ущерба составила более 20 тысяч рублей.

Владелец карты обратился в полицию, и оперативники вскоре обнаружили «счастливого покупателя» в момент, когда он вновь решил порадовать себя покупками за чужой счет.

Следственным отделом ОМВД России по Кавказскому району в отношении ранее судимого мужчины возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Суда обладатель чужой карты дожидается под подпиской о невыезде.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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