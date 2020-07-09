В центре Сочи отремонтировали старые теннисные корты

9 Июль 2020 2020-07-09T14:27:14+03:00

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На улице Виноградной в центре Сочи после длительного простоя вновь начали работу теннисные корты, построенные здесь еще в советские времена и имевшие грунтовое покрытие, которое со временем пришло в полную негодность.

Теннис в Сочи традиционно весьма популярен, этим видом спорта на курорте активно занимаются более 3500 человек, но вот современных площадок для занятий не хватает.

Реконструкция кортов проведена по всем современных требованиям. Что особенно важно, здесь уложено сертифицированное покрытие, а это даёт право проводить на обновленных площадках официальные турниры. Теперь здесь будут бесплатно заниматься воспитанники спортивной школы №9.

- Мы готовы провести здесь Российский теннисный тур, что очень важно для наших юных спортсменов, поскольку им не нужно будет выезжать на соревнования за пределы Сочи, и они будут получать не только разряды, но и определённые очки, которые помогают Федерации тенниса увидеть перспективных детей, - рассказала президент Федерации тенниса Сочи Анна Кафельникова.

ИСТОЧНИК KP.RU