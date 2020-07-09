В аэропорту Краснодара таможенники нашли у семейной пары почти полкило золота на 1,6 миллиона рублей

9 Июль 2020 2020-07-09T15:42:14+03:00

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В феврале 2020 года в аэропорту Краснодара, во время проверки супружеской пары, прилетевшей из Стамбула, при себе был обнаружен целый склад из 169 ювелирных изделий. Кольца, серьги, кулоны, браслеты и цепочки потянули в общей сложности на 472,18 грамма.

Таможенники опросили прибывших и выяснили, что женщина занимается бизнесом, изготавливая на заказ и продавая ювелирные изделия в Дагестане, а ее муж работает ювелиром. Обнаруженные у супругов изделия при этом не относятся к товарам для личного пользования и могут быть использованы в коммерческой деятельности.

По заключению экспертов, обгаруженные товары изготовлены из золотых сплавов с содержанием чистого золота 585 пробы. Общая стоимость ювелирных изделий составила 1 603 667 рублей.

- В отношении супружеской пары Краснодарской таможней было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере),- сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU