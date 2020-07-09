На Кубани пятеро больных туберкулезом принудительно госпитализированы

9 Июль 2020 2020-07-09T16:17:22+03:00

Больных открытой формой опасного заболевания положили в больницу по решению суда

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В ходе проверки Каневской районной прокуратурой соблюдения закона в сфере здравоохранения выяснилось, что что пятеро местных жителей систематически уклонялись от лечения туберкулеза.

При этом все пять человек страдают открытой формой опасного заболевания и состоят на учете в местном диспансере.

- По данному факту прокурор района в интересах неопределенного круга лиц направил в суд административные исковые заявления о принудительной госпитализации указанных граждан,- сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд требования прокурора удовлетворил полностью. Сейчас больные туберкулезом граждане госпитализированы на принудительное лечение в стационар.

ИСТОЧНИК KP.RU