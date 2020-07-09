В Сочи определены границы дома-музея писателя Николая Островского

9 Июль 2020 2020-07-09T16:51:21+03:00

Это необходимо для гарантий сохранения памятника архитектуры

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Специалисты по землепользованию утвердили четкие границы памятника архитектуры федерального значения – дома, в котором жил писатель Николай Островский.

Здание и участок перед ним находятся в Центральном районе курорта по улице Корчагина,4.

Здесь известный советский писатель, автор романов «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей», жил и работал с 1928 по 1936 годы, будучи прикованным к постели неизлечимой и тяжелой болезнью.

Сейчас в здании находится музей писателя, здесь также проводятся литературные и художественные выставки. Общее число посетителей культурно-мемориального приближается к 7 миллионам.

– Определение и утверждение границ объекта, связанного с именем известнейшего советского писателя, не только создает возможность его сохранения, но и определяет наиболее благоприятные условия для градостроительной и хозяйственной деятельности на прилегающей территории, – рассказал вице-губернатор Кубани Сергей Болдин.

В Сочи находятся более половины находящихся в крае памятников архитектуры, истории и искусства федерального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU