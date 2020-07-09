В Краснодаре построен каркас здания нового корпуса краевой детской больницы
Сейчас строительством уже завершен каркас здания, рабочие приступили к прокладке инженерных сетей.
Как ожидается , в сентябре 2020 года здесь начнется внутренняя отделка. На объекте постоянно работают около 140 человек.
Стоимость строительства чрезвычайно важного социального объекта — более 5 миллиардов рублей.
Новый корпус призван стать современным региональным центром оказания медицинской помощи детям. По проекту объект на 460 мест состоит из два 7-ми этажных строений, соединенных между собой широким переходом.
– Строительство идет в графике, его готовность составляет 18%. Планируется, что корпус будет сдан в конце 2021 года, – рассказали в департаменте строительства региона.
После открытия тут разместятся отделения экстренного и планового приема, реанимации и интенсивной терапии, отделение экстренной и нейро- хирургии на 80 коек.
В новом корпусе будут также отделения онкологии и гематологии на 40 коек с дневным стационаром, отделение эндоскопической диагностики. Оборудуют и отделение трансфузиологии и гравитационной хирургии с криохранилищем.
ИСТОЧНИК KP.RU