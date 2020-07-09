2020-07-09T17:13:49+03:00
Общество

В Краснодаре построен каркас здания нового корпуса краевой детской больницы

Здание на Площади Победы возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Краснодаре продолжается строительство нового корпуса краевой детской больницы. Фото администрации ККВ Краснодаре продолжается строительство нового корпуса краевой детской больницы. Фото администрации КК
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Сейчас строительством уже завершен каркас здания, рабочие приступили к прокладке инженерных сетей.

Как ожидается , в сентябре 2020 года здесь начнется внутренняя отделка. На объекте постоянно работают около 140 человек.

Стоимость строительства чрезвычайно важного социального объекта — более 5 миллиардов рублей.

Новый корпус призван стать современным региональным центром оказания медицинской помощи детям. По проекту объект на 460 мест состоит из два 7-ми этажных строений, соединенных между собой широким переходом.

– Строительство идет в графике, его готовность составляет 18%. Планируется, что корпус будет сдан в конце 2021 года, – рассказали в департаменте строительства региона.

После открытия тут разместятся отделения экстренного и планового приема, реанимации и интенсивной терапии, отделение экстренной и нейро- хирургии на 80 коек.

В новом корпусе будут также отделения онкологии и гематологии на 40 коек с дневным стационаром, отделение эндоскопической диагностики. Оборудуют и отделение трансфузиологии и гравитационной хирургии с криохранилищем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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