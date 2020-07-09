2020-07-09T17:23:29+03:00
Происшествия

В пожаре в Кореновске пострадал человек

Утром загорелась хозпостройка на площади 30 квадратных метров
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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Несмотря на небольшой спад температуры в Краснодарском крае из-за непогоды, высокий класс пожароопасности в регионе все же остался. Утром 9 июля в Кореновске загорелась пристройка к дому местного жителя, что на улице Льва Толстого.

В половину десятого дня диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о возгорании, в ту же минуту к месту происшествия были направлены пожарные подразделения.

В пожаре в Кореновске пострадал человек.Видео: соцсети

Спустя четыре минуты пожарные были уже на месте. В 09:37 утра было установлено, что загорелась хозяйственная постройка на площади 30 квадратных метров.

Локализовать горение удалось в 09:38, спустя еще десять минут огонь был потушен полностью.

- На месте работали семь человек личного состава и две единицы техники. К сожалению, есть пострадавший, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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