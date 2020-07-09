Кубань поднялась на 7 мест в национальном рейтинге инвестклимата

9 Июль 2020 2020-07-09T17:59:47+03:00

В крае реализуются инвестпроекты на общую сумму в 1,8 триллиона рублей

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На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Москве под председательством Владимира Путина обнародован национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ.

Такой рейтинг традиционно составляется по данным опросов предпринимателей

Краснодарский край занял в нем 6 место, отыграв сразу семь позиций по сравнению с прошлым годом.

– Мы вернулись на шестое место в рейтинге, в первую очередь, благодаря новым подходам в работе с бизнесом – как уже работающим в крае, так и тем, который только хочет инвестировать в наш регион, – подчеркнул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По мнению главы региона, в крае улучшили систему сопровождения инвестпроектов, снизили административную нагрузку на бизнес. Сейчас в крае реализуются более 430 крупных инвестпроектов на общую сумму 1,8 триллиона рублей, что позволяет создать 68 тысяч новых рабочих мест в обрабатывающем производстве, транспортировке и хранении, сельском хозяйстве других отраслях экономики.

По итогам первого квартала 2020 года в экономику региона вложено 60,1 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Это на 6,4% больше, чем в тот же период 2019 года.

Губернатор считает, что инвестор должен сперва закрепиться в экономике, почувствовать себя уверенно в регионе.

- Для этого мы даем преференции, в том числе отсрочку по налоговым платежам. Став уже мощным предприятием, инвестор будет платить налоги сполна. Мы сегодня создаем условия для становления и развития бизнеса, для нас это принципиально важно, – отметил Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU