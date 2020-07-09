29-летняя жительница Ставрополья предстанет перед судом за продажу собственного сына
В Кировском городском округе Ставрополья передано в суд уголовное дело по статье УК РФ 127.1 «Торговля людьми» в отношении 29-летней местной жительницы. Она обвиняется в продаже своего новорождённого ребенка.
По данным следствия, еще в 2019 году 29-летняя беременная женщина решила заработать на жизнь совершенно чудовищным способом, продав за 50 тысяч рублей своего будущего сына.
Родить она должна была в феврале 2020 года, сообщает "КП-Ставрополь".
Женщина разместила объявление в интернете, на которое довольно быстро среагировала «покупательница».
Согласно условиям сделки, в феврале 2020 года, после рождения мальчика в больнице Новопавловска, мать представила для его оформления документы покупательницы. Но тут все пошло не по плану.
- Медицинский персонал, заметив различия между внешностью подозреваемой и предоставленными ею документами, сообщил о происходящем в полицию. В ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия было установлено, что при выписке из медицинского учреждения роженица попыталась передать младенца покупательнице,- сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.
Сейчас родившийся мальчик находится в медицинском учреждении . Его судьбу должны определить органы опеки и попечительства.
Биологической матери грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU