9 Июль 2020 2020-07-09T18:55:50+03:00

Средний размер взятки на Кубани вырос до 1,8 миллиона рублей. Фото прокуратура КК

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В первом полугодии 2020 года в крае зафиксировано 708 коррупционных преступлений. Такая цифра названа на совещании руководителей силовых структур региона в Краснодаре.

Наиболее распространенным видом преступлений коррупционной направленности по-прежнему являются взятки.

- Пресечено 55 фактов взяточничества в крупном и особо крупном размере. Средний размер незаконного денежного вознаграждения, полученного должностными лицами различного уровня, составил порядка 1,8 миллиона рублей,- сообщает краевая прокуратура.

Органы правопорядка объединяют усилия по борьбе с коррупцией в сферах, наиболее ей подверженных.

Благодаря этому в крае за 6 последних месяцев выявлено 119 преступлений, связанных с хищением бюджетных средств.

Активно применяется и такая мера,как арест имущества проходящих по коррупционным делам должностных лиц.

За полгода наложен арест на имущество лиц, совершивших акты коррупции, на сумму более 3,9 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU