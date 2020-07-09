2020-07-09T19:42:57+03:00
Происшествия

На Кубани школьник выжил после наезда поезда

Сейчас подросток находится в больнице
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИНФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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9 июля поезд не успел остановиться и сбил школьника. Это произошло около 16:50 в районе железнодорожной станции Динская.

Локомотивная бригада, увидев мальчика, применила экстренное торможение, но расстояние для полной остановки состава оказалось недостаточным. Наезда избежать не удалось.

- Пассажирский поезд, следовавший из Адлера в Нижневартовск, травмировал подростка, - сообщают «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

- Проводится проверка по данному факту, - добавляют в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

К счастью, юноша выжил, его доставили в больницу, где сейчас оказывают экстренную помощь. Поезд продолжил следование сразу после прибытия скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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