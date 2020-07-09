2020-07-09T21:22:09+03:00
Общество

С самолета «Москва – Геленджик» сняли женщину за курение на борту

Пассажирка решила затянуться в туалетной комнате
Евгения СОРОКА
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Фото: пресс-службы УТ МВД России по ЮФО.Фото: пресс-службы УТ МВД России по ЮФО.
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Инцидент произошел 9 июля на борту самолета, который летел из Москвы в Геленджик. Лайнер уже заходил на посадку, как вдруг сотрудникам транспортной полиции курорта позвонил представитель авиакомпании. Как оказалось, на борту самолета одна из пассажирок нарушила общественный порядок, требуется наряд полиции.

Как позже выяснилось, во время полета 43-летняя женщина решила покурить в туалетной комнате. Ее застукала стюардесса.

- Бортпроводник обратился к пассажирке с просьбой подписать акт о нарушении правил авиационной безопасности, но та отказалась, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО. - Когда самолет приземлился, нарушительницу у трапа ждал наряд патрульно-постовой службы полиции.

Пассажирку доставили в дежурную часть и отправили на медосвидетельствование. Выяснилось, что женщина пьяна.

- Она привлечена к административной ответственности за «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Нарушении запрета курения табака на отдельных территориях», - добавляют в ведомстве.

Согласно административному кодексу, за пьяное поведение ей грозит штраф от 500 до 1500 рублей или арест до 15 суток, а за курение на борту ей придется дополнительно раскошелиться на сумму от 500 до 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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