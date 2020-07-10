2020-07-09T22:54:17+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Горького перекрыли движение

Здесь меняют водопровод
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В центре города специалисты заменят участок водопровода. В связи с работами по улице имени Горького частично перекрыли движение. Ограничения будут действовать до конца августа.

- Движение транспорта ограничено на одной из полос на участке от улицы Красноармейской до Рашпилевской. Работы планируется завершить до 31 августа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что работы стартовали накануне, рабочие уже начали рыть траншеи. Менять водопровод будут поэтапно, поэтому выделено почти два месяца.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре отремонтировали улицу Переходную. Сейчас в этом районе ремонтируют улицу Гоголя, а в 2021 году планируют привести в порядок дорогу по Карасунской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Кубани дали прогноз по загруженности курортов региона
Парящие чайки больше не встречают туристов в Геленджике
«Треск было слышно на всю округу»: в горящем доме под Горячим Ключом погиб пенсионер
Всероссийский детский центр «Орленок» отметит свой 60-й день рождения
Температура воды в Черном море 10 июля 2020: теплее всего в Туапсе, холоднее – в Геленджике
В Краснодаре приступили к общественным обсуждениям генплана
В Армавире нашли утонувшую 16-летнюю девушку
Жители Музыкального микрорайона Краснодара могут забрать липы с Московской
В Краснодаре на улице Горького перекрыли движение
С самолета «Москва – Геленджик» сняли женщину за курение на борту
На Кубани школьник выжил после наезда поезда
Средний размер взятки на Кубани вырос до 1,8 миллиона рублей
29-летняя жительница Ставрополья предстанет перед судом за продажу собственного сына