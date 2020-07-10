В Краснодаре на улице Горького перекрыли движение

10 Июль 2020 2020-07-09T22:54:17+03:00

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В центре города специалисты заменят участок водопровода. В связи с работами по улице имени Горького частично перекрыли движение. Ограничения будут действовать до конца августа.

- Движение транспорта ограничено на одной из полос на участке от улицы Красноармейской до Рашпилевской. Работы планируется завершить до 31 августа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что работы стартовали накануне, рабочие уже начали рыть траншеи. Менять водопровод будут поэтапно, поэтому выделено почти два месяца.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре отремонтировали улицу Переходную. Сейчас в этом районе ремонтируют улицу Гоголя, а в 2021 году планируют привести в порядок дорогу по Карасунской.

ИСТОЧНИК KP.RU