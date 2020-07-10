2020-07-09T23:08:20+03:00
Общество

Жители Музыкального микрорайона Краснодара могут забрать липы с Московской

Для пересадки деревьев нужно подать заявку
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Напомним, что на улице Московской в этом году начнут строить трамвайную ветку. А деревья, которые растут на месте будущей трамвайной линии, пересадят в другие места.

Часть лип с улицы Московской отдадут КТТУ. В Западном депо специально создадут небольшой сквер. Еще часть предлагают забрать жителям Музыкального района. Для того, чтобы бесплатно посадить возле своего дома дерево, нужно подать заявку, где указать место для высадки и дать согласие на их уход и содержание.

- Заявку на пересадку деревьев породы Липа войлочная Брабант нужно до 15 июля на электронный адрес krd.mu-ozel@mail.ru, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Стоит отметить, что пересадить планируют почти 700 лип – в таком масштабе пересадку взрослых деревьев в Краснодаре будут производить впервые. Ранее «Комсомолка» сообщала, что пересаживать деревья будут в конце сентября – начале октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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