В Армавире нашли утонувшую 16-летнюю девушку
Почти трое суток шли поиски 16-летний школьницы из Армавира. Напомним, вечером 7 июля девочка вместе с друзьями пошла плавать в речке в районе станицы Старой и вдруг пропала.
Спасатели работали все эти дни почти круглосуточно, успели обследовать берега реки Кубань с обеих сторон на протяжении семи километров. Утро 10 июля появились печальные новости - девочку нашли в реке.
- Несколько минут назад обнаружено тело школьницы в районе поселка Капланово в Новокубанске (это почти 9 километров от места, где она потерялась - Авт.), - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в «Службе спасения» Армавира. - Группа спасателей выдвинулись на лодке к этому месту, чтобы вытащить ее на берег.
В обстоятельствах трагедии будут разбираться правоохранители.
«Комсомолка» приносит соболезнования семье погибшей девочки.
ИСТОЧНИК KP.RU