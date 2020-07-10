В Армавире нашли утонувшую 16-летнюю девушку

10 Июль 2020 2020-07-10T08:45:53+03:00

Спасатели обнаружили ее в районе Капланово несколько минут назад

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Почти трое суток шли поиски 16-летний школьницы из Армавира. Напомним, вечером 7 июля девочка вместе с друзьями пошла плавать в речке в районе станицы Старой и вдруг пропала.

Спасатели работали все эти дни почти круглосуточно, успели обследовать берега реки Кубань с обеих сторон на протяжении семи километров. Утро 10 июля появились печальные новости - девочку нашли в реке.

- Несколько минут назад обнаружено тело школьницы в районе поселка Капланово в Новокубанске (это почти 9 километров от места, где она потерялась - Авт.), - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в «Службе спасения» Армавира. - Группа спасателей выдвинулись на лодке к этому месту, чтобы вытащить ее на берег.

В обстоятельствах трагедии будут разбираться правоохранители.

«Комсомолка» приносит соболезнования семье погибшей девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU