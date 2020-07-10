2020-07-10T09:01:04+03:00
Общество

В Краснодаре приступили к общественным обсуждениям генплана

Организованы выездные экспозиции
Виталий КАРНАУХ
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Фото мэрии Краснодара.Фото мэрии Краснодара.
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В Краснодаре начались общественные обсуждения генплана города. Свои вопросы жители могут задать самим разработчикам – сотрудникам «Научно-исследовательского института перспективного градостроительства» из Санкт-Петербурга.

В районах города организованы 40 выездных экспозиций, а также работает сайт genplan.krd.ru. Как отмечают в мэрии, у краснодарцев есть возможность высказать замечания и предложения. За первые дни работы выездных экспозиций в адрес разработчиков поступило более 30 замечаний и предложений.

Так, одними из основных вопросов являются соцразвитие территории (школы, больницы, детские сады), зеленые зоны, дорожная инфраструктура.

К слову, экспозиции с картами и схемами будут работать в Краснодаре до 6 августа. Напомним, их сорок – в разных районах города и пригороде.

Кроме того, все замечания и предложения можно направить и почтой на адрес администрации Краснодара – ул. Красная, 122 – председателю комиссии по землепользованию и застройке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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