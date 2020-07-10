2020-07-10T09:17:20+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 10 июля 2020: теплее всего в Туапсе, холоднее – в Геленджике

Температура воды в Черном море в среднем прогрелась до 27 градусов тепла
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: pogoda.turtella.ruФото: pogoda.turtella.ru
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«Комсомольская правда»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края. По данным синоптиков, 10 июля нужно ехать в Туапсинский район, здесь самая теплая водичка, а вот холоднее всего – в курортном городе Геленджике.

В Туапсе и ближайших поселках вода прогрелась до 27,7 градусов – температура держится на уровне вчерашнего дня. Также тепло в Новороссийске и Сочи – в этих городах вода 26,8 градусов. Чуть ниже температура моря в Анапе – 26,5 градусов. А вот холоднее всего 10 июля в Геленджике – температура Черного моря тут 26,2 градуса.

В Азовском море всегда теплее, чем в Черном. Например, в Тамани температура моря 28 градусов, а в Темрюке – 28,5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Температура воды в Черном море 10 июля 2020: теплее всего в Туапсе, холоднее – в Геленджике
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