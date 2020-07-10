Всероссийский детский центр «Орленок» отметит свой 60-й день рождения

10 Июль 2020 2020-07-10T09:56:43+03:00

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12 июля 2020 года Всероссийскому детскому центру «Орлёнок» исполняется 60 лет. Чтобы отпраздновать день рождения, несмотря на действующие ограничения на проведение массовых мероприятий в Краснодарском крае, разработана специальная праздничная программа. Принять участие в ней смогут тысячи орлят: те, кто приехали в Центр на 7 смену, и те, кто следят за «Орлёнком» в социальных сетях.

Каждый день рождения Центра традиционно начинается с большой торжественной линейки. В этом году она пройдёт в необычном радиоформате. Её услышат ребята, которые приехали на 7 смену, и подписчики «Орлёнка» в социальных сетях.

«С момента своего появления «Орлёнок» сразу стал центром притяжения для тысяч мальчишек и девчонок разных национальностей и культур, с различными увлечениями и способностями. И каждого из них он встречает как дорогого гостя, а провожает как самого родного человека. Поэтому для ребят, посетивших этот удивительный мир Детства однажды, «Орлёнок» остался в сердце ярким воспоминанием на всю жизнь. В этом году Центру исполняется 60 лет, но он всё также молод и полон энергии. Эту дату мы отпразднуем тепло и по-семейному, но я знаю, что каждый орлёнок, где бы он ни находился, 12 июля почувствует свою причастность к большому орлятскому братству и с любовью вспомнит время, проведённое здесь», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

После эфира орлята отправятся на набережную, где примут участие в играх и спортивных эстафетах на пляже.

В акватории «Орлёнка» ребят будет ждать трёхмачтовый учебный фрегат «Херсонес» – подарок детям России от «Росморпорта». У орлят будет возможность побывать на морской экскурсии вокруг знаменитого 100-метрового судна, который останется на рейде до конца дня.

Важнейшей частью праздника станет знакомство с историей Всероссийского детского центра. На набережной развернётся интерактивная выставка, где пройдёт историческая реконструкция событий 60-х годов ХХ века. Мальчишки и девчонки побывают в первой палатке лагеря тех лет, поднимут отрядный флаг, услышат песни, которые дороги каждому орлёнку.

Своими впечатлениями с родными и близкими ребята поделятся в письмах и открытках, которые будут отправлены в разные регионы страны. Каждое послание отметят праздничным почтовым штемпелем, выпущенным «Почтой России» к 60-летию Всероссийского детского центра.

«Нам очень повезло, что мы попали именно в эту смену, ведь такой шанс выпадает не каждому. Я рад, что стану свидетелем значимого и важного для «Орлёнка» события. Ведь, не смотря на все ограничения, в лагере можно весело проводить время. Жду от праздника ярких и незабываемых впечатлений», – прокомментировал участник седьмой смены Николай Осипенко из Краснодарского края.

Праздничные события «Орлёнка» будут проходить и в онлайн-режиме. Каждый желающий может присоединиться к юбилейному отряду, отправиться с вожатым на экскурсию, спеть любимые песни или поболеть за любимый лагерь в интеллектуальном квизе на тему истории Всероссийского детского центра.

Подписчиков ждёт запуск флешмоба #Яорлёнок, в котором примут участие известные орлята, и поздравление от друзей Центра, записанное на 60 языках мира.

Завершится день рождения праздничным фейерверком.