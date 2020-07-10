«Треск было слышно на всю округу»: в горящем доме под Горячим Ключом погиб пенсионер

10 Июль 2020 2020-07-10T09:32:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Огонь охватил жилище в поселке Первомайский поздним вечером 9 июля. В 22:24 о пожаре сообщили в пожарно-спасательный гарнизон, спустя минуту к месту происшествия выехали пожарные подразделения МЧС России.

По прибытии в 22:41 было установлено, что горит частный жилой дом с пристройкой, общая площадь огня – около 50 квадратных метров. Огонь локализовали, а затем полностью потушили.

Фото: СУ СК.

- Подано два ствола «Б», работало 1 звено газодымозащитников. На месте работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Дом сгорел в считанные минуты, - рассказывают очевидцы. - Треск стоял неимоверный.

В ходе разбора завалов было обнаружено тело 66-летнего мужчины.

- Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, - отмечают в СУ СК региона, добавляя, что в настоящее время назначена доследственная проверка. – Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU