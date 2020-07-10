Парящие чайки больше не встречают туристов в Геленджике

10 Июль 2020 2020-07-10T10:04:26+03:00

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Реконструкция федеральной трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае продолжается. Накануне в рамках второго этапа работ стартовало строительство транспортных развязок под Геленджиком. Приступили к демонтажу объектов транспортного кольца.

На въезде на курорт со стороны Новороссийска демонтировали известную конструкцию в виде парящих чаек, которая многие годы встречала всех въезжающих и провожала выезжающих из Геленджика. Кроме того, упразднили рабочие и надпись «Город моей мечты».

Как отмечают в мэрии Геленджика, эту стелу соорудили в 1982 году в честь 60-летия СССР, а надпись появилась относительно недавно – в 2004-м. Однако сохранить этот архитектурный объект не удастся из-за его хрупкости.

К слову, в летний период времени по этому участку проезжают около 50 тысяч машин в сутки. Транзитный транспорт вскоре сможет ездить по эстакаде длиной около 180 метров, ее возведут над транспортным кольцом, а само же кольцо – расширят. Работы завершат в 2023 году. Благодаря ремонту суточная пропускаемость машин увеличится до 83 тысяч в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU