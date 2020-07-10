Власти Кубани дали прогноз по загруженности курортов региона

10 Июль 2020 2020-07-10T10:34:10+03:00

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После снятия карантина в Краснодарском крае россияне устремились в южный регион – к морю и в горы. Половина лета уже прошла, загруженность здравниц составляет чуть более пятидесяти процентов. Об этом рассказала министр курортов региона Светлана Балаева. По ее словам, сейчас отдыхающие больше всего предпочитают побережье Черного моря, нежели Азовского. К слову, первое загружено на 61%, второе – всего лишь на 39%.

- Сложно сказать, выйдем ли на стопроцентную загрузку, однако предпосылки все же есть, - отмечает министр Балаева. – К нам ежедневно едут туристы, в июле-августе планируется средний рост заполняемости коллективных средств размещения до 73% и 82%.

Сейчас в Краснодарском крае со снятием карантина открыты 4 тысячи средств размещения – больше половины из них занимают гостиницы, пансионаты и санатории. Все остальное – гостевые дома, а также объекты со сдачей комнат. По подсчетам специалистов, сейчас максимально востребованными являются объекты премиум-класса, которые имеют 4-5 звезд.

Также зафиксировано активное бронирование до осеннего периода, именно поэтому эксперты считают, что туристический сезон на Кубани продлится до октября.

ИСТОЧНИК KP.RU