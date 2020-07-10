В Геленджике возобновилось водоснабжение после дождей

10 Июль 2020 2020-07-10T11:30:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Геленджике проблема нехватки питьевой воды в эти аномально жаркие дни стояла остро. Рост потребления увеличился в связи с засухой, вода в скважинах опустошалась за считанные часы. Однако прошедший ливень помог избавиться от безводия.

Скважины с питьевой водой наполнились, сейчас они работают. Как отмечают в мэрии города-курорта, Дивноморский водозаборный узел вернулся к работе по ранее установленному графику.

- Залповый ливень не позволяет почве достаточно пропитаться и на протяжении долгого времени отдавать воду, - заявили в мэрии Геленджика.

Напомни, ранее на подачу воды по графику перешли крупные кубанские города Новороссийск и Ейск. В городе-герое проблема стоит остро уже не первый год – Неберджаевское водохранилище практически пересохло, а с Троицкого группового водопровода поступающей воды не хватает, чтобы обеспечить ресурсом весь город.

ИСТОЧНИК KP.RU