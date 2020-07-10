2020-07-10T11:30:17+03:00
Карта Кубани

В Геленджике возобновилось водоснабжение после дождей

Заполнены все скважины с питьевой водой
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Фото мэрии Геленджика.Фото мэрии Геленджика.
Изменить размер текста:

В Геленджике проблема нехватки питьевой воды в эти аномально жаркие дни стояла остро. Рост потребления увеличился в связи с засухой, вода в скважинах опустошалась за считанные часы. Однако прошедший ливень помог избавиться от безводия.

Скважины с питьевой водой наполнились, сейчас они работают. Как отмечают в мэрии города-курорта, Дивноморский водозаборный узел вернулся к работе по ранее установленному графику.

- Залповый ливень не позволяет почве достаточно пропитаться и на протяжении долгого времени отдавать воду, - заявили в мэрии Геленджика.

Напомни, ранее на подачу воды по графику перешли крупные кубанские города Новороссийск и Ейск. В городе-герое проблема стоит остро уже не первый год – Неберджаевское водохранилище практически пересохло, а с Троицкого группового водопровода поступающей воды не хватает, чтобы обеспечить ресурсом весь город.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция в Краснодаре задержала банду сутенеров
Судебный пристав на Кубани спас жизнь подсудимому
Глава района на Кубани снят с должности и оштрафован за превышение должностных полномочий
Председатели профильных комитетов Заксобрания Кубани обсудили с прокурором системы водоотведения в регионе
Названо условие, при котором аквапарки в Краснодарском крае смогут работать
На Кубани пьяный сын убил пожилого отца, но не заявил об этом правоохранителям
Сбербанк и Cognitive Technologies впервые в Краснодарском крае внедрили систему беспилотного вождения сельскохозяйственной техники
В страшном ночном пожаре под Майкопом погиб пенсионер
ВТБ предупреждает о мошенничестве с бонусными счетами
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 10 июля 2020 увеличилось на 66
В Геленджике возобновилось водоснабжение после дождей
Власти Кубани дали прогноз по загруженности курортов региона
Парящие чайки больше не встречают туристов в Геленджике
«Треск было слышно на всю округу»: в горящем доме под Горячим Ключом погиб пенсионер
Всероссийский детский центр «Орленок» отметит свой 60-й день рождения
Температура воды в Черном море 10 июля 2020: теплее всего в Туапсе, холоднее – в Геленджике
В Краснодаре приступили к общественным обсуждениям генплана
В Армавире нашли утонувшую 16-летнюю девушку
Жители Музыкального микрорайона Краснодара могут забрать липы с Московской
В Краснодаре на улице Горького перекрыли движение
С самолета «Москва – Геленджик» сняли женщину за курение на борту
На Кубани школьник выжил после наезда поезда
Средний размер взятки на Кубани вырос до 1,8 миллиона рублей
29-летняя жительница Ставрополья предстанет перед судом за продажу собственного сына