В Геленджике возобновилось водоснабжение после дождей
В Геленджике проблема нехватки питьевой воды в эти аномально жаркие дни стояла остро. Рост потребления увеличился в связи с засухой, вода в скважинах опустошалась за считанные часы. Однако прошедший ливень помог избавиться от безводия.
Скважины с питьевой водой наполнились, сейчас они работают. Как отмечают в мэрии города-курорта, Дивноморский водозаборный узел вернулся к работе по ранее установленному графику.
- Залповый ливень не позволяет почве достаточно пропитаться и на протяжении долгого времени отдавать воду, - заявили в мэрии Геленджика.
Напомни, ранее на подачу воды по графику перешли крупные кубанские города Новороссийск и Ейск. В городе-герое проблема стоит остро уже не первый год – Неберджаевское водохранилище практически пересохло, а с Троицкого группового водопровода поступающей воды не хватает, чтобы обеспечить ресурсом весь город.
ИСТОЧНИК KP.RU