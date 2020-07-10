2020-07-10T12:02:47+03:00
Экономика

ВТБ предупреждает о мошенничестве с бонусными счетами

Специалисты ВТБ отмечают рост активности мошенников, которые стремятся взломать бонусные счета клиентов в программе лояльности
Иван Егоров
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В начале лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы. Подобные попытки пресекаются банком.

- Мошенники изобретают все новые способы кражи средств со счетов. Поскольку с каждым днем системы защиты денежных счетов клиентов становятся все менее доступными, аферисты переключаются на новый сегмент – бонусные счета в программах лояльности. Еще этой весной мы не фиксировали подобной активности, это новый тренд, и клиентам, имеющим личные кабинеты в бонусных программах, нужно проявлять большую бдительность. Банк напоминает о необходимости соблюдения базовых правил безопасности, которые помогут предотвратить такие случаи, - комментирует Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ.

Не следует сообщать никакой личной информации людям, звонящим с незнакомых номеров. Часто мошенники пытаются выяснить или уточнить личные данные поэтапно и звонят несколько раз с разными вопросами об имени, адресе или месте прописки.

В отдельных случаях клиенты сами передают посторонним людям личные данные, не считая это опасным. Как правило, сообщаются номера банковских карт, паспортные данные, кодовые слова, логины и пароли. Банк предостерегает от попыток оставлять или сообщать эту информацию кому бы то ни было по любому каналу связи.

Следует помнить, что сотрудники банка никогда не спрашивают пароли для входа в ту или иную систему или коды для подтверждения финансовых операций: заказов, переводов, оплаты покупок.

Для того, чтобы сделать все эти операции еще более безопасными, банк рекомендует клиентам добавить второй фактор их подтверждения. Это можно сделать, подключив СМС или push-уведомления, в которых на телефон будет приходить дополнительный код подтверждения действия.

Также клиентам стоит иметь в виду, что периодически на электронную почту могут приходить подозрительные электронные письма или СМС на телефон с вложенными ссылками. В таких случаях стоит внимательно относится к адресанту: если он не вызывает доверия – ни в коем случае не переходить по ссылке.

Во всех подозрительных ситуациях следует сразу же обращаться в банк и сообщать о них. С каждым известным случаем злоумышленникам становится труднее обманывать других.

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