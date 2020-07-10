На Кубани пьяный сын убил пожилого отца, но не заявил об этом правоохранителям

10 Июль 2020 2020-07-10T12:52:29+03:00

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73-летний отец с сыном проживали вместе в квартире дома, который стоит на улице победы в поселке Ахтырском, что в Абинском районе. 3 июля, как уверяет следствие, отпрыск знатно выпивал. В состоянии алкогольного опьянения он решил поговорить с отцом, но беседа не задалась.

Конфликт возник на бытовой почве. Завязалась драка, в ходе которой фигурант уголовного дела избил своего родителя – кулаками по голове и телу. А после, как ни в чем не бывало, лег на диван и заснул.

Утром следующего дня убийца заметил, что его отец не дышит. Об этом он сообщил своим родственникам, которые и вызвали медиков. Однако врачи лишь констатировали смерть потерпевшего 73-летнего пенсионера. А причиной тому – ночные побои. К слову, как отмечает следствие, обвиняемый не сообщил о своей причастности к убийству правоохранителям.

- Благодаря грамотно проведенным следователем территориального следственного отдела СКР по краю следственным действиям была установлена причастность обвиняемого к гибели родственника, он был задержан. В ходе допроса мужчина дал признательные показания и сообщил о том, что в период с 30 июня по 3 июля 2020 года систематически применял физическую силу к пожилому отцу, - рассказали в СУ СК региона.

Сейчас мужчина заключен под стражу, а следователи собирают доказательственную базу и устанавливают обстоятельства произошедшего убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU