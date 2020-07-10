Председатели профильных комитетов Заксобрания Кубани обсудили с прокурором системы водоотведения в регионе

10 Июль 2020 2020-07-10T13:49:57+03:00

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Председатели профильных комитетов Законодательного Собрания во главе со спикером ЗСК Юрием Бурлачко встретились с прокурором Кубани Сергеем Табельским по вопросу развития систем водоотведения в Краснодарском крае.

На этот раз предметом разговора стало состояние коммунальной инфраструктуры. В своем вступительном слове спикер ЗСК подчеркнул, что водоотведение связано не только с качеством обслуживания населения и хозяйствующих субъектов, но и с санитарно-эпидемиологическим благополучием и экологией.

При этом руководитель регионального парламента отметил - в крае регулярно выявляются факты негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод хозяйствующими субъектами, не подключенными к централизованным сетям канализации.

- Безусловно, эта ситуация нам известна. Решение связанных с ней проблем находится под пристальным контролем депутатов профильных комитетов ЗСК и, конечно, наших коллег из правоохранительных органов, - сказал Юрий Бурлачко.

Сергей Табельский акцентировал внимание на том, что за проблемой водоотведения скрываются десятки других, более локальных сложностей.

- Анализ правоприменительной практики показывает - вопросы водоотведения связаны с техническими возможностями коммунальной инфраструктуры и, естественно, с финансированием. По результатам проверок установлено - большая часть муниципалитетов практически не участвует в мероприятиях по финансированию содержания и ремонта водопроводных сетей. Передав их в третьи руки, районы тем самым самоизолируются от проблемных вопросов, - пояснил прокурор края.

На сегодня подготовлен очередной проект подпрограммы по развитию водоочистной и канализационной инфраструктуры Азово-Черноморского побережья края для включения в одну из федеральных программ. Планируется строительство и реконструкция очистных сооружений канализации и глубоководных выпусков. На это потребуется 37 млрд рублей.

Завершая мероприятие, председатель ЗСК Юрий Бурлачко предложил главе министерства ТЭК и ЖКХ Александру Трембицкому разработать дорожную карту по поэтапному выходу из сложившейся ситуации и утвердить календарные планы решения данной проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU