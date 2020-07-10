Глава района на Кубани снят с должности и оштрафован за превышение должностных полномочий
В марте 2017 года глава Ленинградского района Кубани выдал своей родственнице разрешение на строительство индивидуального дома на улице 417 Дивизии в районном центре.
При этом место для строительство было выбрано весьма непростое.
Выделенный под стройку участок расположен в границах защитной зоны местных объектов культурного наследия. Здесь расположены памятники истории и культуры - «Банк 1908 года» и «Школа казачья для мальчиков» 1907 года постройки.
По закону строить в таких местах можно только по согласованию с региональным органом охраны культурного наследия. Чиновник это условие проигнорировал.
В итоге на участке был незаконно возведен дом.
Оперативное сопровождение по этому уголовному делу вели сотрудники управления ФСБ по краю. На период следствия глава Ленинградского района отстранен от должности.
- Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю признаны судом достаточными для вынесения приговора главе Ленинградского района. Он признан виновным в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ).,-сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
- Дополнительно мужчине назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с муниципальной службой, сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил,- говорится в сообщении прокуратуры края.
ИСТОЧНИК KP.RU