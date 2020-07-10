2020-07-10T13:51:42+03:00
Общество

Глава района на Кубани снят с должности и оштрафован за превышение должностных полномочий

Чиновник незаконно выдал своей родственнице разрешение на строительство дома
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Глава района на Кубани незаконно выдал родственнице разрешение на строительство. Фото СК РоссииГлава района на Кубани незаконно выдал родственнице разрешение на строительство. Фото СК России
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В марте 2017 года глава Ленинградского района Кубани выдал своей родственнице разрешение на строительство индивидуального дома на улице 417 Дивизии в районном центре.

При этом место для строительство было выбрано весьма непростое.

Выделенный под стройку участок расположен в границах защитной зоны местных объектов культурного наследия. Здесь расположены памятники истории и культуры - «Банк 1908 года» и «Школа казачья для мальчиков» 1907 года постройки.

По закону строить в таких местах можно только по согласованию с региональным органом охраны культурного наследия. Чиновник это условие проигнорировал.

В итоге на участке был незаконно возведен дом.

Оперативное сопровождение по этому уголовному делу вели сотрудники управления ФСБ по краю. На период следствия глава Ленинградского района отстранен от должности.

- Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю признаны судом достаточными для вынесения приговора главе Ленинградского района. Он признан виновным в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ).,-сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

- Дополнительно мужчине назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с муниципальной службой, сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил,- говорится в сообщении прокуратуры края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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