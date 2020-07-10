Спикер ЗСК Юрий Бурлачко принял участие во внеочередном заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации

10 Июль 2020 2020-07-10T13:53:18+03:00

Сенаторы уже создали дорожную карту по законодательной деятельности в развитие внесенных изменений в Конституцию

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До начала меропритяия сенаторы возложили цветы к памятнику советским воинам-освободителям Краснодара. Память павших вместе с Юрием Бурлачко и с председателем комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко в числе других почтили сенаторы от края Владимир Бекетов и Алексей Кондратенко.

Затем под председательством Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина парламентарии обсудили актуальные вопросы совершенствования законодательства в связи с принятием поправок в Конституцию РФ.

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, акцентировала, что члены Федерального Собрания и региональные депутаты могут и должны выстроить расширенный парламент, который будет базироваться на четком системном взаимодействии представительных органов федерального и регионального уровней.

При этом сенаторы уже создали дорожную карту по законодательной деятельности в развитие внесенных изменений в Конституцию, распределив зоны ответственности комитетов Совета Федерации.

Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил провести анализ всех международных соглашений на предмет их соответствия верховенству Российской Конституции.

Свои оценки предстоящей работе по обновлению нормативной базы в ходе заседания дали и сопредседатели рабочей группы Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

Напомним, кубанский парламент по поручению его председателя приступил к формированию рабочей группы по изменению краевого законодательства, к работе которой, по мнению Юрия Бурлачко, должны привлекаться эксперты от политических и общественных объединений.

Спикер выразил уверенность, что представители всех депутатских объединений краевого парламента активно включатся в этот процесс.

Программа пребывания сенаторов на Кубани также предусматривает проведение в краевом центре расширенного совещания по совершенствованию законодательства в сфере государственного и муниципального контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU