Судебный пристав на Кубани спас жизнь подсудимому

10 Июль 2020 2020-07-10T14:05:17+03:00

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В ходе заседания в Тихорецком районном суде рассматривалось уголовное дело о краже. Во время беседы с судьей с обвиняемым случился припадок эпилепсии.

Произошедшее стало полной неожиданностью для всех-ранее обвиняемый не предупреждал о своей болезни.

Не растерялся только молодой судебный пристав - старший прапорщик Андрей Мельников. Он тут же принялся оказывать больному первую помощь. Врачи прибывшей «скорой» были впечатлены профессионализмом пристава, сказав, что именно его грамотные действия и спасли подсудимому жизнь.

- В настоящий момент рассматривается вопрос о премировании судебного пристава за его профессиональную подготовку, проявленную в экстремальной ситуации,- сообщает пресс-служба УФССП по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU