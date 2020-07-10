2020-07-10T14:05:17+03:00
Общество

Судебный пристав на Кубани спас жизнь подсудимому

Старший прапорщик грамотно оказал первую помощь при эпилептическом припадке
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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На Кубани судебный пристав спас жизнь подсудимому. Фото УФССП РФНа Кубани судебный пристав спас жизнь подсудимому. Фото УФССП РФ
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В ходе заседания в Тихорецком районном суде рассматривалось уголовное дело о краже. Во время беседы с судьей с обвиняемым случился припадок эпилепсии.

Произошедшее стало полной неожиданностью для всех-ранее обвиняемый не предупреждал о своей болезни.

Не растерялся только молодой судебный пристав - старший прапорщик Андрей Мельников. Он тут же принялся оказывать больному первую помощь. Врачи прибывшей «скорой» были впечатлены профессионализмом пристава, сказав, что именно его грамотные действия и спасли подсудимому жизнь.

- В настоящий момент рассматривается вопрос о премировании судебного пристава за его профессиональную подготовку, проявленную в экстремальной ситуации,- сообщает пресс-служба УФССП по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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