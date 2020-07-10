Судебный пристав на Кубани спас жизнь подсудимому
В ходе заседания в Тихорецком районном суде рассматривалось уголовное дело о краже. Во время беседы с судьей с обвиняемым случился припадок эпилепсии.
Произошедшее стало полной неожиданностью для всех-ранее обвиняемый не предупреждал о своей болезни.
Не растерялся только молодой судебный пристав - старший прапорщик Андрей Мельников. Он тут же принялся оказывать больному первую помощь. Врачи прибывшей «скорой» были впечатлены профессионализмом пристава, сказав, что именно его грамотные действия и спасли подсудимому жизнь.
- В настоящий момент рассматривается вопрос о премировании судебного пристава за его профессиональную подготовку, проявленную в экстремальной ситуации,- сообщает пресс-служба УФССП по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU