10 Июль 2020 2020-07-10T14:25:45+03:00

Полиция в Краснодаре задержала банду сутенеров. Фото ГУ МВД по краю

Оказание интимных услуг было поставлено на поток

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В Краснодаре полицией задержаны четверо местных жителей в возрасте от 32 до 44 лет.

Мужчины решили выбрать для себя «профессию» сутенера. Они находили иногородних девушек и заставляли их заниматься проституцией, забирая львиную долю дохода себе.

Клиентов сутенеры находили в Интернете и доставляли им девушек до назначенных мест на машине. Такая же «работа» была организована и в нескольких банях и саунах Краснодара.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 241 УК РФ (Организация занятия проституцией), возбуждено уголовное дело.

- Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Органами предварительного следствия проводится комплекс мероприятий по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU