В Сочи на границе с Абхазией задержан мужчина при попытке вывоза из России миллиона рублей

10 Июль 2020 2020-07-10T14:40:03+03:00

В Сочи на границе задержан мужчина при попытке вывоза из России миллиона рублей. Фото Южного таможенного управления

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В Сочи на границе с Абхазией таможенники обнаружили у жителя соседней республики миллион рублей наличными, которые он «забыл» продекларировать, вывозя с территории России.

Вместо этого 37-летнии мужчина пытался спокойно пересечь государственную границу по «зеленому коридору».

В сумке у него таможенниками были обнаружены две пачки пятысячных купюр общим числом 200 штук. Таким образом, общая сумма наличных превысила сумму в 14 тысяч долларов США.

По закону без подачи декларации разрешен единовременныи ввоз или вывоз наличных денег на общую сумму, равную или меньшую эквивалента 10 тысяч долларов . Эта сумма и была возвращена мужчине, а вот остальные деньги изъяты.

- По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП России . Нарушителю придется заплатить штраф в размере от 1/2 до двукратнои незадекларированнои суммы наличных,- сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU