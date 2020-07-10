2020-07-10T14:40:03+03:00
Общество

В Сочи на границе с Абхазией задержан мужчина при попытке вывоза из России миллиона рублей

Части денег ему пришлось лишиться
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи на границе задержан мужчина при попытке вывоза из России миллиона рублей. Фото Южного таможенного управленияВ Сочи на границе задержан мужчина при попытке вывоза из России миллиона рублей. Фото Южного таможенного управления
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В Сочи на границе с Абхазией таможенники обнаружили у жителя соседней республики миллион рублей наличными, которые он «забыл» продекларировать, вывозя с территории России.

Вместо этого 37-летнии мужчина пытался спокойно пересечь государственную границу по «зеленому коридору».

В сумке у него таможенниками были обнаружены две пачки пятысячных купюр общим числом 200 штук. Таким образом, общая сумма наличных превысила сумму в 14 тысяч долларов США.

По закону без подачи декларации разрешен единовременныи ввоз или вывоз наличных денег на общую сумму, равную или меньшую эквивалента 10 тысяч долларов . Эта сумма и была возвращена мужчине, а вот остальные деньги изъяты.

- По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП России . Нарушителю придется заплатить штраф в размере от 1/2 до двукратнои незадекларированнои суммы наличных,- сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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