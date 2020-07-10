2020-07-10T15:02:27+03:00
Общество

Руководитель СУ СК по Адыгее проведет личный прием граждан

Прием состоится в ближайший четверг
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Глава СУ СК по Адыгее проведет прием граждан. Фото СК РоссииГлава СУ СК по Адыгее проведет прием граждан. Фото СК России
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Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея Альберт Абрамян проведет личный прием граждан в четверг, 16 июля.

Как сообщается , прием пройдет с 15.00 до 18.00 в ауле Тахтамукай. В ходе этого приема граждане смогут лично обратиться к руководителю ведомства по региону по вопросам, находящимся в компетенции следственных органов СК России.

- Прием граждан пройдет в Тахтамукайском межрайонном следственном отделе. Он находится в ауле Тахтамукай, на улице Ленина, дом 62/1.

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе и по телефону: 8 (877-71) 9-42-29. Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность,- сообщает СУ СК по Адыгее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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