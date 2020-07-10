2020-07-10T15:27:15+03:00
Общество

На первый рейс «Ласточки» из Ростова в Сочи проданы все билеты

Немного свободных мест осталось и на последующие три дня
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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На "Ласточку" из Ростова в Сочи проданы все билеты. Фото СКЖД.На "Ласточку" из Ростова в Сочи проданы все билеты. Фото СКЖД.
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В свой первый рейс по новому маршруту из Ростова-на-Дону до станции в сочинской Имеретинке электропоезд «Ласточка» «полетит» вечером 10 июля.

Ранее этот поезд ходил из столицы Дона только до Туапсе.

На первый рейс проданы уже все билеты. Всего 10% свободных мест осталось в продаже и на последующие три дня.

Стартовав из Ростова сегодня в 17:18., на Имеретинский курорт поезд прибудет 01:43 следующего дня.

Обратно поезд отправляется глубокой ночью-в 02:04, прибывая в Ростов-на-Дону в 10:52.

Стоимость проезда в новом поезде начинается от 1039 рублей.

- На маршруте курсируют «Ласточки» класса «Премиум». Они отличаются от обычных составов повышенным классом комфорта: более эргономичными и удобными откидывающимися креслами, количеством санитарных комнат, а также наличием столиков и кулеров с питьевой водой,- сообщает пресс-служба СКЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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