На первый рейс «Ласточки» из Ростова в Сочи проданы все билеты
В свой первый рейс по новому маршруту из Ростова-на-Дону до станции в сочинской Имеретинке электропоезд «Ласточка» «полетит» вечером 10 июля.
Ранее этот поезд ходил из столицы Дона только до Туапсе.
На первый рейс проданы уже все билеты. Всего 10% свободных мест осталось в продаже и на последующие три дня.
Стартовав из Ростова сегодня в 17:18., на Имеретинский курорт поезд прибудет 01:43 следующего дня.
Обратно поезд отправляется глубокой ночью-в 02:04, прибывая в Ростов-на-Дону в 10:52.
Стоимость проезда в новом поезде начинается от 1039 рублей.
- На маршруте курсируют «Ласточки» класса «Премиум». Они отличаются от обычных составов повышенным классом комфорта: более эргономичными и удобными откидывающимися креслами, количеством санитарных комнат, а также наличием столиков и кулеров с питьевой водой,- сообщает пресс-служба СКЖД.
ИСТОЧНИК KP.RU