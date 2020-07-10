2020-07-10T15:45:07+03:00
Общество

В Адыгее трое полицейских получили сроки за мошенничество

Они вымогали деньги за увод от уголовной ответственности
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Адыгее полицейские осуждены за вымогательство. Фото СК РоссииВ Адыгее полицейские осуждены за вымогательство. Фото СК России
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В августе 2017 года трое полицейских в Адыгее предложили местному жителю «отблагодарить» их за увод от уголовной ответственности по заявлению о вымогательстве и угрозе убийством, и в качестве благодарности передать им 50 тысяч рублей.

При этом они прекрасно знали, что чуть ранее в возбуждении уголовного дела было уже отказано.

О требовании алчных стражей порядка мужчина сообщил в правоохранительные органы.

8 августа 2017 года полицейские получили от него 10 тысяч рублей. А спустя неделю и оставшуюся часть взятки. Распорядиться полученными деньгами они уже не смогли, поскольку были задержаны оперативными сотрудниками ОРЧ СБ МВД России по Республике Адыгея.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 ст. 30 и части 3 ст.159 УК РФ (Мошенничество).

- Приговором суда Азмету Бешкоку назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафа в размере 70 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 1 год.

Адаму Нехаю назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 1 год.

Адаму Хачаку назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Мужчина лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 1 год.

Приговор вступил в законную силу,- сообщает пресс-служба СУ СК по Адыгее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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