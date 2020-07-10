2020-07-10T16:10:31+03:00
Общество

В Адыгее медсестра получала откаты за поставки медицинской продукции для борьбы со СПИДом

Дело с обвинительным заключением передано в суд
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
В Адыгее перед судом предстанет медсестра. Фото СК РоссииВ Адыгее перед судом предстанет медсестра. Фото СК России
Изменить размер текста:

С мая 2018 года по 21 февраля 2020 года главная медсестра Адыгейского республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом завела себе настоящих бизнес-партнеров.

Женщина все это время только им сообщала о необходимости поставок медицинской продукции . А вот другим таким же поставщикам необходимую информацию она не предоставляла.

В итоге, в нарушение закона о госзакупках, в указанный период было заключено 44 договора на закупку товаров у единственного поставщика на общую сумму свыше 1,1 млн. рублей.

За это медсестра с 26 июня 2018 года по 15 января 2020 года получала откаты от поставщиков пряма свою банковскую карту в сумме свыше 394 тысяч рублей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 200.5 УК РФ с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу,-сообщает СУ СК по Адыгее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани ожидают урожай в 6,3 миллиона тонн зерна
Общественный транспорт Сочи пополнят 50 новых автобусов
На Кубани врачи учат инспекторов ДПС оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП
Из бюджета Кубани выделено 124 миллиона рублей на трудоустройство подростков
Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии
В Адыгее медсестра получала откаты за поставки медицинской продукции для борьбы со СПИДом
В Адыгее трое полицейских получили сроки за мошенничество
Коронавирус в Адыгее, последние новости на 10 июля 2020: больше всего заболевших в Майкопе
На первый рейс «Ласточки» из Ростова в Сочи проданы все билеты
В Анапе аэропорт с городом свяжет железнодорожная ветка
Руководитель СУ СК по Адыгее проведет личный прием граждан
Пробки на трассе М4«Дон» в сторону моря 10 июля 2020 составили 2 балла
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко принял участие во внеочередном заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации
В Сочи на границе с Абхазией задержан мужчина при попытке вывоза из России миллиона рублей
Полиция в Краснодаре задержала банду сутенеров
Судебный пристав на Кубани спас жизнь подсудимому
Глава района на Кубани снят с должности и оштрафован за превышение должностных полномочий
Председатели профильных комитетов Заксобрания Кубани обсудили с прокурором системы водоотведения в регионе