В Адыгее медсестра получала откаты за поставки медицинской продукции для борьбы со СПИДом

10 Июль 2020 2020-07-10T16:10:31+03:00

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С мая 2018 года по 21 февраля 2020 года главная медсестра Адыгейского республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом завела себе настоящих бизнес-партнеров.

Женщина все это время только им сообщала о необходимости поставок медицинской продукции . А вот другим таким же поставщикам необходимую информацию она не предоставляла.

В итоге, в нарушение закона о госзакупках, в указанный период было заключено 44 договора на закупку товаров у единственного поставщика на общую сумму свыше 1,1 млн. рублей.

За это медсестра с 26 июня 2018 года по 15 января 2020 года получала откаты от поставщиков пряма свою банковскую карту в сумме свыше 394 тысяч рублей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 200.5 УК РФ с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу,-сообщает СУ СК по Адыгее.

ИСТОЧНИК KP.RU