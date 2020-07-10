Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии

10 Июль 2020 2020-07-10T16:18:04+03:00

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По итогам июня общий оборот транзакций в эквайринговой сети ВТБ превысил результаты мая на 30%, апреля – на 60%, февраля – на 3%. Рекордным месяцем по объему трат в этом году пока остается март, итоги которого на 9% превышают июньские.

В первый летний месяц в список самых востребованных категорий покупок вошли: товары для дома и дачи – на первом месте, авто-услуги – на втором, электроника – на третьем. Четвертое место между собой разделили продукты и одежда.

Стоит отметить, что оборот в этих категориях превысил показатели февраля. Товары для дома и дачи выросли на 61%, авто-услуги – на 31%, электроника – на 27%, продукты и одежда – на 7%.

Средний чек в июне по сравнению с февралем больше всего увеличился в категории авто-услуг (продажа и обслуживание транспорта, покупки на АЗС). Его рост составил 222%, до 27 тыс. руб. Причиной могла послужить оплата картами покупки автомобилей в салонах и отложенный спрос на техническое обслуживание машин.

Также в июне средний чек увеличился в магазинах электроники (+25%) до 5,1 тыс. руб, в категориях «Товары для дома и дачи» (+16%) до 2,4 тыс руб. В продуктах и одежде этот показатель не изменился по сравнению с февралем и составляет 470 руб. и 3,8 тыс. руб соответственно.

Согласно данным входящего в группу ВТБ оператора фискальных данных «Первый ОФД», резкий - более чем в 1,5 раза рост числа покупок в июне по сравнению с периодом режима самоизоляции в России – с 30 марта по 10 мая – наблюдался в Северо-западном федеральном округе. В центральном федеральном округе число покупок за этот период выросло на треть. В целом по России число покупок за данный период также выросло выросло на 33,5%.

- Мы видим, что по нескольким основным группам товаров – еда, одежда, товары для дома, бензин – в июне граждане полностью восстановили свои траты относительно февральских значений до пандемии. Показатели марта еще не достигнуты, но нельзя забывать, что он традиционно является одним из наиболее активных месяцев, а в этом году свою роль дополнительно сыграло ожидание режима самоизоляции, когда граждане совершали многие покупки впрок, – комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

По его словам, в общем объеме транзакций продолжают отставать траты на транспорт и авиабилеты, где еще действуют ограничения, и рестораны, которые, к примеру, в Москве стали открываться только со второй половины июня. «По мере расширения числа доступных услуг и сервисов мы ожидаем планомерного восстановления потребительской активности россиян, в первую очередь – благодаря отложенному спросу в сфере поездок и развлечений», – добавляет Алексей Киричек.