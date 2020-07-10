2020-07-10T16:29:19+03:00
Общество

Из бюджета Кубани выделено 124 миллиона рублей на трудоустройство подростков

Регион всегда был в числе общероссийских лидеров по этому направлению
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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На Кубани выделено 124 миллиона рублей на трудоустройство подростков. Фото администрация ККНа Кубани выделено 124 миллиона рублей на трудоустройство подростков. Фото администрация КК
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Из краевого и муниципального бюджетов выделено 124 млн рублей на создание рабочих мест и выплату зарплаты подросткам, желающим заработать во время летних каникул . Всего в регионе планируется трудоустроить около 24 тысяч детей от 14 до 18 лет.

В этом году в трудоустройство несовершеннолетних в крае свои коррективы внесла пандемия COVID 19, застопорив работу на 3 месяца. Со снятием ограничений работа возобновляется.

Молодые люди чаще всего предпочитают получить места в бюджетных и частных предприятиях подсобными рабочими, а также курьерами, рабочими по благоустройству или промоутерами. Приоритет при приеме на работу в данном случае отдается сиротам и детям из многодетных, неполных и малообеспеченных семей.

– Для этих детей важен летний заработок, а нам принципиально, чтобы подростки такую возможность получили. Нужно предлагать интересную для молодежи работу, которая в дальнейшем, возможно, повлияет на их выбор профессии, – отметила вице-губернатор Анна Минькова в ходе совещания в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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