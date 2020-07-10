2020-07-10T17:08:41+03:00
Общество

На Кубани врачи учат инспекторов ДПС оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП

Полицейским рассказали о методах реанимации и работы с переломами
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
На Кубани врачи учат сотрудников ДПС оказанию первой помощи. Фото пресс-службы ОГИБДД по краюНа Кубани врачи учат сотрудников ДПС оказанию первой помощи. Фото пресс-службы ОГИБДД по краю
Изменить размер текста:

Медики из регионального центра «Медицина катастроф» обучают инспекторов ДПС действиям по оказанию помощи пострадавшим в ДТП с использованием медицинских укладок при переломах и кровотечениях.

Такие занятия проходят в Краснодаре и Сочи.

Работа инспектора ГИБДД зачастую связана с экстренными ситуациями, чаще всего на месте ДТП инспекторы оказываются раньше врачей, и в этих случаях жизнь и здоровье пострадавших зависит от четких действий полицейских, их оперативности и профессионализма.

-Патрульные автомобили ГИБДД оснащены специальными медицинскими укладками. И для того, чтобы инспекторы ДПС могли оказать квалифицированную помощь, сотрудники регионального центра «Медицина катастроф» провели занятия с демонстрацией реанимационных действий и методов оказания первой помощи, — сообщает пресс-служба ОГИБДД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани ожидают урожай в 6,3 миллиона тонн зерна
Общественный транспорт Сочи пополнят 50 новых автобусов
На Кубани врачи учат инспекторов ДПС оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП
Из бюджета Кубани выделено 124 миллиона рублей на трудоустройство подростков
Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии
В Адыгее медсестра получала откаты за поставки медицинской продукции для борьбы со СПИДом
В Адыгее трое полицейских получили сроки за мошенничество
Коронавирус в Адыгее, последние новости на 10 июля 2020: больше всего заболевших в Майкопе
На первый рейс «Ласточки» из Ростова в Сочи проданы все билеты
В Анапе аэропорт с городом свяжет железнодорожная ветка
Руководитель СУ СК по Адыгее проведет личный прием граждан
Пробки на трассе М4«Дон» в сторону моря 10 июля 2020 составили 2 балла
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко принял участие во внеочередном заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации
В Сочи на границе с Абхазией задержан мужчина при попытке вывоза из России миллиона рублей
Полиция в Краснодаре задержала банду сутенеров
Судебный пристав на Кубани спас жизнь подсудимому
Глава района на Кубани снят с должности и оштрафован за превышение должностных полномочий
Председатели профильных комитетов Заксобрания Кубани обсудили с прокурором системы водоотведения в регионе