На Кубани врачи учат инспекторов ДПС оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП

10 Июль 2020 2020-07-10T17:08:41+03:00

Полицейским рассказали о методах реанимации и работы с переломами

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Медики из регионального центра «Медицина катастроф» обучают инспекторов ДПС действиям по оказанию помощи пострадавшим в ДТП с использованием медицинских укладок при переломах и кровотечениях.

Такие занятия проходят в Краснодаре и Сочи.

Работа инспектора ГИБДД зачастую связана с экстренными ситуациями, чаще всего на месте ДТП инспекторы оказываются раньше врачей, и в этих случаях жизнь и здоровье пострадавших зависит от четких действий полицейских, их оперативности и профессионализма.

-Патрульные автомобили ГИБДД оснащены специальными медицинскими укладками. И для того, чтобы инспекторы ДПС могли оказать квалифицированную помощь, сотрудники регионального центра «Медицина катастроф» провели занятия с демонстрацией реанимационных действий и методов оказания первой помощи, — сообщает пресс-служба ОГИБДД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU