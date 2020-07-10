Общественный транспорт Сочи пополнят 50 новых автобусов

10 Июль 2020 2020-07-10T17:37:58+03:00

Решение об этом уже принято в краевом Минтрансе

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Около 600 миллионов рублей предполагается выделить из краевого бюджета на закупку новых автобусов, которые пополнят в этом и следующем году парк общественного транспорта Сочи.

Речь идет об автобусах большой вместимости марки МАЗ.

Администрация Сочи обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в марте текущего года с просьбой приобрести для курорта новый городской транспорт.

Многие большие пассажирские автобусы в Сочи ранее покупались еще в период перед Зимними олимпийскими играми 2014 года, и с тех пор частично пришли в негодность.

При этом численность населения города ха это время существенно выросла

Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона эту просьбу поддержало.

– По поручению губернатора решено выделить из краевого бюджета деньги на покупку 30 автобусов в этом году и 20 – в следующем, – сообщает региональный Минтранс..

ИСТОЧНИК KP.RU