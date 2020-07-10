2020-07-10T17:56:00+03:00
Общество

На Кубани ожидают урожай в 6,3 миллиона тонн зерна

Уборочная кампания продолжится еще около недели
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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На Кубани ожидается высокий урожай зерновых. Фото администрации ККНа Кубани ожидается высокий урожай зерновых. Фото администрации КК
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Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, выступая на совещании в Минсельхозе РФ, рассказал о ходе уборочной кампании в регионе. Несмотря на экстремальную жару до 40 градусов, в крае уже обмолочено более 70% озимого клина.

При этом валовой сбор зерновых колосовых и зернобобовых культур составляет более 6,3 миллиона тонн.

Ячменя собрано на 4% меньше, чем в 2019 году, однако аграрии , с учетом нынешних погодных аномалий, считают это очень позитивным результатом.

Уборка озимой пшеницы на полях Кубани продолжится еще примерно неделю. Уже обмолочено примерно 900 тысяч гектаров, и собрано более 5,1 миллиона тонн зерна. Высокие темпы уборки стали возможны благодаря постоянному обновлению сельхозтехники в крае

– Ежегодно на обновление сельхозтехники в нашем регионе направляется порядка 13 млрд рублей. Только в первом полугодии аграрии закупили почти 1 400 единиц различных сельхозмашин, – отметил Андрей Коробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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