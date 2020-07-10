Председатель ЗСК Юрий Бурлачко и депутат Госдумы Иван Демченко проверили в Анапе совместный прием граждан

10 Июль 2020 2020-07-10T18:11:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранее председатель ЗСК неоднократно подчеркивал, что трехуровневая система взаимодействия - между Государственной Думой, краевым парламентом и органами местного самоуправления - давно зарекомендовала себя как эффективный метод работы с людьми, поскольку позволяет оперативно находить пути выхода из непростых ситуаций.

Одним из первых вопросов на приеме граждан стало строительство Дома культуры в поселке Супсех взамен сгоревшего там ДК. Ветеран войны Виктор Мищенко попросил включить проект в одну из госпрограмм, поскольку выделить на возведение ДК необходимую сумму из местного бюджета невозможно.

- В ближайшее время соответствующим министерствам будут даны поручения, чтобы разработку проектно-сметной документации включили в профильную программу. И без задержек, чтобы документация была актуальной, - прокомментировал ситуацию Юрий Бурлачко.

Предполагается, что возведение ДК начнется уже в следующем году.

Одна из жительниц станицы Анапской обратилась с просьбой посодействовать в вопросе газификации нескольких улиц. Проект на рассмотрении с 2016 года. Местные переживают, что из-за отсутствия финансирования проект перестанет быть актуальным.

Спикер ЗСК заверил жительницу станицы, что обязательно посодействует в решении данного вопроса.

Пришедшие на прием граждане просили также решить проблемы нехватки мест в школах путем возведения новых пристроек. Ряд обращений был связан с благоустройством дворов. Депутаты пообещали оказать содействие по всем вопросам.

Подводя итоги приема, парламентарии сошлись во мнении, что руководством Анапы проделана большая работа по благоустройству города и развитию его социальной сферы, и она должна быть продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU