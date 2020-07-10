Полиция в Сочи задержала аптечного грабителя

10 Июль 2020 2020-07-10T18:50:59+03:00

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В аптеку в центре Сочи вошел посетитель. Молодой человек с деловитым видом представился продавщицам проверяющим. Женщинам он внушал доверие, и они пустили его за прилавок.

Однако, вместо того, чтобы погрузиться в изучение документации по продажам лекарств, гость столь же невозмутимо открыл картонную коробку с дневной выручкой, забрал оттуда 55 тысяч рублей наличными и вышел из аптеки.

Некоторое время женщины приходили в себя от столь наглой выходки, а затем принялись звонить в полицию.

Прибывшие по указанному адресу оперативники осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, составили ориентировку на розыск подозреваемого, которую направили наружным нарядам.

- Вскоре патрульные установили местонахождение злоумышленника. 36-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя правоохранители задержали на одной из улиц города-курорта и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства,- сообщает ГУ МВД по краю.

В полицейском отделе мужчина рассказал, что уже успел потратить деньги на собственные нужды.

Следственным подразделением УВД Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Подозреваемый заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU