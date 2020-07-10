2020-07-10T19:30:28+03:00
Карта Кубани

«И ветерка из окна хватит»: в Новороссийске водители маршруток ищут причины, чтобы не охлаждать салон

И сами жарятся, и людей заставляют [видео]
Виталий КАРНАУХ
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В Новороссийске штрафуют водителей, которые отказываются включать кондиционеры.В Новороссийске штрафуют водителей, которые отказываются включать кондиционеры.
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Лето в Краснодарском крае, можно сказать, подошло к середине. Раскалился регион не на шутку – 2020-й бьет температурные рекорды полувековой давности. Народ спасается кто где – едут к морю, сидят в четырех стенах под кондиционерами.

Для оберегания тех, кому не сидится дома, и они вынуждены по каким-либо причинам выбраться на улицу в пекло, государство ввело законы. Например, в общественном транспорте водители обязаны включать кондиционеры. И это – не прихоть какого-либо чиновника, а здравый смысл. Однако некоторые новороссийские водилы так не считают, а ищут отмазки, лишь бы не тратить драгоценные капли «соляры» на охлаждение салонов.

К слову, борьбу с этими любителями жаркой в прямом смысле слова езды пытаются бороться сотрудники администрации. Так, в городе проходят рейдовые мероприятия.

- Мы будем проводить до тех пор, пока все водители не проникнутся и не осознают необходимость обеспечения качественной и комфортной поездки жителями гостям города, - рассказал заммэра Новороссийска Александр Яменсков.

В Новороссийске водители маршруток отказываются включать кондиционеры.

Только контроль у властей пока не очень получается. Новороссийцы и по сей день попадают в маршруточное варево. И даже штрафы, которые выписывают водителям, пока не спасают. А при проверках у каждого разные причины: кто говорит, что сопли текут уже от этих кондиционеров, иные и вовсе считают, что пассажирам достаточно легкого ветерка из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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